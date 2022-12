Dziś o godzinie 22 konwój z częściami maszyny TBM ruszy w kierunku węzła Rzeszów Południe. Będą utrudnienia Beata Terczyńska

O godzinie 22 transport maszyny TBM do drążenia tunelu, po wyjeździe z MOP Kamień, będzie jechał drogą ekspresową S19. Następnie, na węźle Rzeszów Wschód, zjedzie na autostradę A4 w kierunku Krakowa. Do węzła Rzeszów Zachód będzie poruszał się A4, jadąc pod prąd. Na węźle Rzeszów Zachód transport wjedzie na drogę ekspresową S19, którą dotrze do węzła Rzeszów Południe, gdzie zaplanowano postój.