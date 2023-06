Do kultowej serii MTV Unplugged dołączył Lady Pank! Koncert odbędzie się w G2A Arena w Jasionce

Lady Pank to dwunasty artysta, który przez ostatnie 16 lat został zaproszony przez MTV do wspólnego stworzenia wyjątkowych aranżacji swoich największych hitów.

W wybranych miastach w Polsce zespołowi towarzyszyć będą zaproszeni goście, z którymi Lady Pank zaprezentuje efekty pracy. Cała trasa koncertowa MTV Unplugged odbędzie się w oryginalnej oprawie wizualnej znanej z premierowego koncertu, który odbył się w czerwcu 2022 roku!

Można już rezerwować bilety. Koszt - od 140 zł.

Lady Pank to jeden z najpopularniejszych i najbardziej legendarnych polskich zespołów rockowych. Powstał we Wrocławiu, we wrześniu 1981 roku, z inicjatywy gitarzysty i kompozytora, Jana Borysewicza związanego wcześniej z grupą Budka Suflera. Drugim z założycieli Lady Pank był Andrzej Mogielnicki – główny autor tekstów piosenek zespołu. Wokalistą Lady Pank jest Janusz Panasewicz. Pierwszym utworem zarejestrowanym (również wokalnie) przez Jana Borysewicza była „Mała Lady Punk”, której tytuł stał się inspiracją dla nazwy zespołu.