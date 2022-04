Czas odblokować ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Chodzi o ścieżkę wzdłuż zalewu, dosyć tłumnie używaną przez rzeszowian. Na czas odmulania zalewu wykonawca przejął ten teren stawiając barykada na ścieżce, przez która jeździły pojazdy ciężarowe. Teraz jednak z uwagi na okres lęgowy ptaków odmulania zostało przerwane, jednak betonowe ogrodzenia nadal pozostały. Tego nie rozumieją mieszkańcy. – Skoro roboty ustały to, dlaczego ścieżka nadal jest zagrodzona. Zresztą to całe ogrodzenie to też jedna wielka prowizorka, ponieważ wszyscy je omijają jadąc bądź biegnąc błotnistą ścieżką. Po co wiec to było grodzić –irytuje się jeden z mieszkańców Rzeszowa.