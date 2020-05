W Rzeszowie powstaną nowe żłobki, przedszkola oraz szkoła. Milionowe inwestycje miasta

Dojazd do nowego obiektu na Drabiniance - poprzez system zjazdów i dróg wewnętrznych z zatoczkami, w tym zatoczka „ kiss&ride,” (do zatrzymania pojazdu na nie więcej niż 1 minutę by wysadzić dzieci bez odprowadzania). Dla rodziców młodszych dzieci i nauczycieli zaprojektowano parking na 60 miejsc postojowych.

Miasto Rzeszów szykuje nowe inwestycje. Przy ul. Iwonickiej na Słonecznym Stoku powstaje żłobek wraz z przedszkolem. Także przy ul. Strzelców na osiedlu Budziwój planowany jest żłobek z przedszkolem. Przy Kwiatkowskiego i Jachowicza zbudowany zostanie zespół szkolno-przedszkolny oraz żłobek. W bloku przy ul. Architektów pomieszczenia parteru miasto zagospodaruje na żłobek.

Miasto Rzeszów planuje budowę nowych żłobków, przedszkoli oraz szkoły. Oto przegląd nowych miejskich inwestycji. Żłobek i przedszkole przy ul. Iwonickiej Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie już się rozpoczęła. Prace prowadzi firma Baudziedzic. - Powierzchnia użytkowa żłobka liczy 1773 m kw. Termin oddania wyznaczony jest na 30 listopada tego roku. Planujemy tu 6 oddziałów w sumie dla 178 maluszków - wylicza Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa. Przedszkole przy ul. Iwonickiej będzie miało 1777 m kw. powierzchni. Ma zostać oddane do 15 lipca 2021 roku. Zmieści się tu 7 oddziałów dla 175 dzieci.

Inwestycja obejmuje też m.in. budowę drogi dojazdowej, chodników i parkingów, ogrodzenie, zieleń, place zabaw, oświetlenie, wyposażenie pralni i kuchni, a także windy wewnętrzne, zewnętrzne i towarowe.

Koszt całej inwestycji to prawie 16,4 mln zł. Żłobek i przedszkole przy ul. Strzelców Przy ul. Strzelców na Budziwoju (na północ od cmentarza, w sąsiedztwie szkoły) również planowany jest żłobek z przedszkolem. W formule zaprojektuj - zbuduj. - Aktualnie sprawdzamy oferty złożone w przetargu i wygląda na to, że są dobre. Wybierzemy najkorzystniejszą

- mówi Marek Ustrobiński, wiceprezydent Rzeszowa. - Z budową chcielibyśmy ruszyć jeszcze jesienią, a przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec maja 2023 r. Budynek żłobka przewidzianego na 150 dzieci ma mieć formę prostokąta o wymiarach 25 na 60,45 m i być wysoki na ok. 3,72 (przy wejściu ok. 4,5). Powierzchnia ma mieć ok. 1470 m kw. Z kolei przedszkole zaplanowane jest dla 120 dzieci. Będzie w formie prostokąta o wymiarach ok. 21,5 na 52,92 m i wysokości ok. 3,72 (przy wejściu - ok. 5,2). Powierzchnia - 1110 m kw.

Inwestycja obejmuje też budowę drogi dojazdowej, chodników i parkingów, wykonanie dojścia ze schodkami terenowymi od strony ul. Budziwojskiej. Ponadto: ogrodzenie, nasadzenia, place zabaw, oświetlenie, przebudowę sieci niskiego napięcia. Koszt inwestycji to ok. 14 mln zł.

Szkoła i przedszkole na osiedlu Drabinianka To nie koniec. - Właśnie podpisałem umowę na budowę szkoły i przedszkola przy ul. Kwiatkowskiego i Jachowicza na Drabiniance. Prace ruszą po weekendzie majowym - mówi wiceprezydent Ustrobiński.

Zespół oświatowy na osiedlu Drabinianka będzie usytuowany na terenie byłych ogródków działkowych o powierzchni 1,9 ha. Koszt to 39,7 mln zł. Będzie to kompleks w kształcie litery "U" podobny wielkością, jak przy bł. Karoliny, ale troszkę inny architektonicznie. W części szkolnej zaprojektowano cześć sportową, na którą składa się: duża sala gimnastyczna (o powierzchni ponad 780 m kw) z zapleczem szatniowo-sanitarnym i magazynowym, sala fitness (o powierzchni ponad 158 m kw) oraz siłownia (ok. 55 m kw).

Tu zaprojektowano także aulę do organizacji występów teatralnych, tanecznych czy koncertów na ok. 250 miejsc siedzących, przestronny hol z szatniami, stołówkę, kuchnię, bibliotekę z mediateką, 6 sal lekcyjnych do nauczania wczesnoszkolnego, 7 pracowni z zapleczem dydaktycznym (w tym pracownię biologiczną, fizyczno-chemiczną i plastyczną), 3 sale komputerowe, 4 sale do nauki języków obcych, 6 sal lekcyjnych, gabinet higienistki i pedagoga, pokój nauczycielski z zapleczem oraz 3 świetlice.

Na zewnątrz, na dziedzińcu szkoły, zaprojektowano 2 place zabaw dla dzieci przedszkolnych oraz dla dzieci z nauczania wczesnoszkolnego oraz kompleks sportowy, w skład którego wchodzi: duże boisko z trzytorowa bieżnią, boisko wielofunkcyjne do siatkówki, koszykówki. skocznię w dal.

- W dalszej kolejności powstanie tu żłobek. Kończymy jego projekt. Przetarg planujemy za ok. miesiąc - dodaje wiceprezydent. Zespół przewidziany jest dla 12 oddziałów z 300 przedszkolakami i dla 450 uczniów w SP.

Żłobek przy ul. Architektów w Rzeszowie We wrześniu otwarty zostanie nowy miejski żłobek dla 138 maluszków. Będzie się mieścił na kupionym przez miasto parterze (ok. 900 m kw.) 12-kondygnacyjnego bloku przy Architektów, gdzie obok urządzony zostanie plac zabaw. W pobliżu jest duży parking. Koszt to ok. 9 mln.

