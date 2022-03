Coraz bliżej Festiwal Restaurant Week 2022 w Rzeszowie. Unikatowe i smaczne dania

Zbliża się kolejna edycja festiwalu kulinarnego Restaurant Week. Jakie dania rzeszowskie restauracje przygotują w tym roku dla swoich gości festiwalowych?

Jak co sezon spotkamy się z gośćmi festiwalowymi przy wspólnym stole w najlepszych rzeszowskich restauracjach. Zbliżająca się edycja festiwalu Restaurant Week odbędzie się pod hasłem #FoodFeelsGood i potrwa blisko trzy tygodnie. Na festiwalowych gości będzie czekało popisowe trzydaniowe menu oraz prezenty od partnerów festiwalu. Ogólnopolska kampania #FoodFeelsGood będzie nie tylko inspiracją dla szefów, ale również będzie edukować o relacjach między tym, co jemy, a jak się czujemy i zachęcać do świadomych wyborów jedzeniowych dla lepszego samopoczucia.

Które rzeszowskie restauracje biorą udział w festiwalu?

Podczas festiwalu w Rzeszowie odwiedzimy takie restauracje jak: Oranżeria, Smacznego, Kulisy - Hotel Falcon, ZEST, Włoska 16, Hindi, Folwark, The Garden Grille & Bar, Esencja, Kucharze, Capella Restaurant & Lobby Lounge, Bollywood Masala. Podczas wiosennej edycji nie zabraknie debiutantów, zarówno jeśli chodzi o restauracje, jak i o nowe składniki w festiwalowym menu.

Magdalena Rudnicka, współorganizatorka Rzeszów Restaurant Week. Archiwum M. Rudnickiej

Rzeszowskie lokale zaserwują tradycyjne potrawy ze swojego menu? A może będą to unikatowe dania spoza karty?