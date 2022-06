Co dalej, maturzysto? Tym wciąż niezdecydowanym – podpowiadamy

Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął termin rejestracji kandydatów na studia 30 maja, zakończy 15 lipca. W elektronicznym systemie rekrutacji trzeba założyć własne kontro, wpisać dane osobowe, wybrać kierunek studiów, podać informacje, dotyczące wykształcenia, dodać swoje zdjęcie i uiścić opłatę rekrutacyjną.

Nieco inny harmonogram dotyczy kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, instrumentalistyka, jazz i muzyka rozrywkowa, logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, sztuki wizualne, wychowanie fizyczne, na które rejestracja obowiązuje do 10 lipca, a egzaminy będą prowadzone w dn. 13 – 19 lipca.

Jeszcze inne terminy obowiązują cudzoziemców, chcących studiować na UR oraz Polaków ze świadectwem maturalnym, otrzymanym w szkołach poza granicami Polski. Ci mają czas do 11 lipca, by zarejestrować się i wnieść opłaty rekrutacyjne. Ten sam dzień jest ostatnim, kiedy mogą złożyć konieczne dokumenty (do 15 lipca dla maturzystów ukraińskich). Pozostali kandydaci do 15 lipca muszą uiścić opłaty rekrutacyjne. Od 22 lipca każdy z kandydatów będzie mógł na swoim indywidualnym koncie w uczelnianym systemie sprawdzić wyniki postępowanie rekrutacyjnego, więc dowiedzą się, czy zostali studentami UR. I wtedy będą mieli czas od 25 do 2 sierpnia na złożenie w uczelni oryginałów stosownych dokumentów.