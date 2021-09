Akademik "Pingwin" dla studentów Politechniki Rzeszowskiej wyremontowany. Zobaczcie, jak wygląda odświeżony dom studenta

Każdy przedział mieszkalny zmieści trzy osoby i dzieli się na dwa pokoje: jednoosobowy i dwuosobowy. Dla studentów Politechniki Rzeszowskiej "jedynka" kosztuje 400 złotych, za dwójkę trzeba zapłacić 370 zł. Do tego dojdą opłaty za prąd, wodę, ścieki oraz podgrzewanie zimnej wody. Jak słyszymy od mieszkańców, to ok 30 - 40 złotych miesięcznie. Dostęp do Internetu jest w cenie czynszu.