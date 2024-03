Adam Dziedzic, kandydat PSL na prezydenta Rzeszowa, ujawnił swoje karty, prezentując kandydatów do Rady Miasta Rzeszowa

Podczas konferencji zapytaliśmy posła Adama Dziedzica, dlaczego PSL nie popiera w tych wyborach Konrada Fijołka?

"Był czas na to, żeby realizować kwestie obietnic wyborczych, obietnic programowych, tych ustaleń, które były pomiędzy wszystkimi ugrupowaniami politycznymi wówczas popierającymi obecnego prezydenta. To właściwie jest jednoznaczna odpowiedź. Może było mało czasu, może też wielkość poprzednika też w jakiś sposób przyćmiła te działania… Tego nie wiemy, ale to będą oceniać mieszkańcy Rzeszowa" - odpowiedział poseł Dziedzic.