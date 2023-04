51 uczniów z 17 szkół średnich pisze test finałowy konkursu „Rzeszów - to moje miasto”

- Pisemne rozwiązywanie testu finałowego przez uczestników konkursu odbędzie się 18 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Adama Matuszczaka 7 w Rzeszowie. Test wyłoni 10 najlepszych uczestników z największą liczbą punktów –informuje dr hab. Adam Kulczycki, prezes Stowarzyszenia „Rzeszów – to moje miasto”. - Uroczystość wręczenia nagród laureatom

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. - Konkurs ma dwa etapy: szkolny i finałowy. W etapie szkolnym młodzież miała okazję poszerzyć wiedzę o mieście dzięki uczestnictwu w wycieczkach po Rzeszowie. Uczniów po Rzeszowie oprowadzał redaktor Ryszard Lechforowicz. W każdej szkole, która zgłosiła akces uczestnictwa w konkursie, został przeprowadzony test kwalifikacyjny ustalony przez nauczyciela koordynującego konkurs. Do finału zakwalifikowało się trzech uczniów z najlepszymi wynikami – poinformowała Edyta Niemiec, sekretarz Stowarzyszenia „Rzeszów – to moje miasto”. - Natomiast pisemne rozwiązywanie testu finałowego przygotowanego przez historyków i socjologów odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Adama Matuszczaka 7 w Rzeszowie. Pracami nad testem finałowym kieruje Tadeusz Ochenduszko. Do testu finałowego zakwalifikowało się 51 uczniów z 17 szkół