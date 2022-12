13-letnia Marysia z Rzeszowa jest już po operacji. Czuje się dobrze

O Marysi pisaliśmy kilka miesięcy temu. Dziewczynka od urodzenia zmaga się z wieloma chorobami. Dysfunkcje m.in. układu nerwowego doprowadziły do poważnego uszkodzenia biodra i kręgosłupa. - Córka od urodzenia cierpi na małogłowie, wodogłowie, zespół Dandy-Walkera i epilepsje lekooporną - opowiadała Nowinom Renata Lasota, mama Marysi. - Niestety, dysfunkcje układu nerwowego, spowodowały u Marysi problemy z napięciem mięśniowym i doprowadziły do poważnego uszkodzenia lewego stawu biodrowego co w rezultacie spowodowało skoliozę.

Powstałe uszkodzenia powodowały, że codzienne życie Marysi naznaczone byłó bólem i dyskomfortem przy każdej zmianie pozycji. - Marysia każdego dnia bardzo cierpiała - mówiła pani Renata.

I dodawała, że Marysia pomimo wielu przeciwności losu i chorób, których doświadcza, jest bardzo radosną i pogodną dziewczynką.