Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej oddali prawie 30 litrów krwi [ZDJĘCIA]

Zbiórka odbyła się z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa. Na hasło „Terytorialsi mają pomoc we krwi” odpowiedziało ponad 60 żołnierzy z powiatów rzeszowskiego, niżańskiego, dębickiego, jarosławskiego oraz sanockiego.

W sumie w ramach operacji „Odporna wiosna” terytorialsi oddali już ponad 200 litrów krwi.

- Podkarpaccy terytorialsi oddają krew cyklicznie. Żołnierze dotychczas brali udział w wielu projektach związanych z krwiodawstwem. Do takich akcji można zaliczyć „Krwioobieg terytorialsa”, „Terytorialsi mają pomoc we krwi”, „Trasa czerwonej nitki” czy „Spokrewnieni służbą”. Ochotnicy od powstania brygady oddali już ponad 700 litrów krwi. Jak pokazują wyniki, żołnierze lubią pomagać i wspierać społeczeństwo z regionu, z którego sami się wywodzą. Przez to również realizują założone cele i misję formowanego piątego rodzaju Sił Zbrojnych - Wojsk Obrony Terytorialnej – podkreśla płk Dariusz Słota dowódca podkarpackich terytorialsów.