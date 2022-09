Znamy wyniki referendum w Rzeszowskim MPK. Załoga opowiedziała się za strajkiem

Spośród 638 pracowników uprawnionych do głosowania, głosy do urny wrzuciło 479. Za strajkiem głosowało 367 osób, przeciw było 111 pracowników, jeden głos był nieważny. Oznacza to że 75 procent głosujących poparło jednodniowy strajk.

-Załoga MPK nie zawiodła! Pracownicy zdecydowali o strajku. W ciągu najbliższych kilku dni, pewnie jeszcze przed weekendem zostanie podana data strajku. Jednak w pierwszej kolejności będziemy chcieli porozmawiać z władzami spółki oraz ratuszem żeby dać sobie szansę na porozumienie przed strajkiem. Naszym celem oprócz podwyżek jest to żeby pasażerowie nie ucierpieli. Po głosach jakie do nas dochodziły od załogi spodziewaliśmy się takiego wyniku. Mamy bezwzględną większość, pomimo szeregu działań podjętych przez władze spółki w dniach poprzedzających głosowanie, aby za wszelką cenę także strachem zmienić wynik-twierdzi Elżbieta Jakóbowicz przewodnicząca Wolnego Związku Zawodowego Pracowników MPK.