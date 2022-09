Ziołowy zawrót głowy - rozmowa z Lidią Marią Czyż

Jak rozpoczęła się Pani przygoda z ziołolecznictwem?

Moją pierwszą pasją była farmacja, uzyskałam tytuł magistra w tej dziedzinie. Zielarstwo stało się z biegiem czasu moim drugim zainteresowaniem. Uważam, że należy stale się rozwijać, by nie utknąć w miejscu. Nazywam to w pewnym sensie „rozglądaniem się na boki”, stąd zielarstwo było dla mnie takim zawodowym wyzwaniem. Zielarstwo jest również związane z historią, ale wszystko zaczęło się od etnofarmacji.

Co fascynującego ma w sobie zielarstwo?

Rośliny mają niesamowitą moc. Głównie są to właściwości lecznicze, o których głośno i często się nie mówi. Ciekawym jest również fakt, że w tej chwili szuka się innych metod podejścia do rośliny. Gatunki znane nam od setek lat w tej chwili mogą być używane w trochę inny sposób. Tak powstały środki uspokajające na bazie dziurawca. Tego typu rozwiązań trzeba szukać także w książkach. Ludzie dawniej używali znanych roślin do leczenia chorób, o których nie powiedzielibyśmy, że można im przeciwdziałać zwykłym ziołem.