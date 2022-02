Zameldowali się w Rzeszowie i wygrali cenne nagrody, w tym samochód osobowy [ZDJĘCIA]

Loteria meldunkowa „Rzeszów to My” adresowana była do nowych mieszkańców Rzeszowa. Chodziło o zachęcenie rzeszowian do oficjalnego meldowania się w mieście, nagradzanie za lojalne, realne wsparcie (mieszkańcy odprowadzają np. podatki), a także pokazanie walorów nowoczesnego miasta.

– Opłaca się w Rzeszowie zameldować się. Nie tylko dlatego, że można wygrać te wspaniałe nagrody, ale też dlatego, że z tym wiąże się wiele korzyści. Dzięki temu, że mieszkańcy meldują się w miejscu, gdzie mieszkają, my otrzymujemy udział w podatkach i możemy sfinansować nie tyko takie nagrody, ale przede wszystkim drogi, szkoły, przedszkola, to wszystko co służy nam, aby jakość życia w naszym mieście się podwyższała – mówił podczas rozdania nagród Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.