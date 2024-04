Wystawa "Andy Warhol Przed i Po" w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie Łukasz Solski

"Andy Warhol Przed i Po" w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie to ekspozycja, która jest dostępna dla zwiedzających do 16 czerwca i została zorganizowana ze zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Medzilaborcach (Słowacja). Jest to efekt współpracy Samorządowego Kraju Preszowskiego z Województwem Podkarpackim.