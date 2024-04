Wybory samorządowe 2024 – pełna lista kandydatów do rady powiatu rzeszowskiego

Kandydaci do rady powiatu rzeszowskiego z okręgu nr 8

Kandydaci do rady powiatu rzeszowskiego z okręgu nr 7

Kandydaci do rady powiatu rzeszowskiego z okręgu nr 6

Kandydaci do rady powiatu rzeszowskiego z okręgu nr 5

Kandydaci do rady powiatu rzeszowskiego z okręgu nr 4

Kandydaci do rady powiatu rzeszowskiego z okręgu nr 3

Kandydaci do rady powiatu rzeszowskiego z okręgu nr 2

Kandydaci do rady powiatu rzeszowskiego z okręgu nr 1

Kandydaci do rady powiatu rzeszowskiego z okręgu nr 1

Kandydaci do rady powiatu rzeszowskiego z okręgu nr 2

Kandydaci do rady powiatu rzeszowskiego z okręgu nr 3

Kandydaci do rady powiatu rzeszowskiego z okręgu nr 4

Kandydaci do rady powiatu rzeszowskiego z okręgu nr 5

Kandydaci do rady powiatu rzeszowskiego z okręgu nr 6

Kandydaci do rady powiatu rzeszowskiego z okręgu nr 7

Kandydaci do rady powiatu rzeszowskiego z okręgu nr 8

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SZCZUTEK Artur Jacek: pozycja 1 OSSOLIŃSKI Antoni Jan: pozycja 2 PYŚ Renata: pozycja 3 FATYGA Beata Anna: pozycja 4 DOMIŃCZYK Ewelina: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: SÓWKA Józef: pozycja 1 STOCHMAL Aleksander Antoni: pozycja 2 KOCAJ Józef: pozycja 3 PIETRZAK Wioletta Stanisława: pozycja 4 GERULA-GWIZDAŁA Katarzyna: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: RYBA Adam Edmund: pozycja 1 WITKOWSKA Aleksandra: pozycja 2 ŚWIĘS Tadeusz Krzysztof: pozycja 3



Kto może zostać kandydatem do rady powiatu?

Do rady powiatu może kandydować każdy obywatel Polski, który w dniu wyborów jest pełnoletni, posiada prawo do wybierania do tej rady powiatu i jest mieszkańcem danego powiatu. Liczba radnych jest uzależniona od liczby mieszkańców. Najmniejsze powiaty mają 15 radnych, zaś największe 29. Ubiegać się o mandat radnego można tylko w jednym okręgu i z jednej listy.