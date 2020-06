Wybory 2020. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami w Rzeszowie. Na odsiecz Andrzejowi Dudzie [ZDJĘCIA]

Restaurant Week w Rzeszowie. Zobacz w jakich knajpach zjesz taniej

Do 5 lipca w Rzeszowie trwa kolejna edycja festiwalu Restaurant Week. Ta edycja festiwalu to obecność 9 restauracji z Rzeszowa. Są to: Liszt, Wina Dajcie, Radość, Kucharze, Capella Restaurant & Lobby Lounge, Kulisy – Hotel Falcon, Hindi, Patio – Grand Hotel Rzeszów, Podpromie. Za...