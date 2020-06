WspieramyLokalnyBiznes - sport i fitness - te firmy działają online i zdalnie w podkarpackim

Jeśli szukasz swojej formy i nie wiesz gdzie ją znaleźć to może właśnie tutaj… Cenimy sobie zdrowie ponad modne trendy, a modne trendy dopasowujemy do możliwości naszych klientów. Jeśli nie czujesz się na siłach iść do klubu gdzie przeciskasz się między innymi klubowiczami lub nie wiesz jak zacząć bo nigdy nie ćwiczyłeś, jesteś po kontuzjach, urazach i boisz się sam ćwiczyć – TO TRAFIŁEŚ DO WŁAŚCIWEJ EKIPY. NASZ KLUB TO NASZA RODZINA – OBOWIĄZUJE TU SZACUNEK DO INNYCH I PORZĄDEK. JEŚLI CHCESZ DO NAS DOŁĄCZYĆ TO ZAPRASZAMY!

Wspieramy lokalny biznes - dołącz do nas

Masz swoją firmę i działasz lokalnie? Poznaj naszą akcję #WspieramyLokalnyBiznes i daj się poznać swoim klientom.

Kontakt w sprawie bazy firm:

Tycjan Zamołojko