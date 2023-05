Wściekły azot, kocioł czarownicy, kameleon, olbrzymie bańki mydlane, tęcze w probówkach, mega proca, obserwacje roślin i drobnych zwierząt zebranych z terenu wokół PCN pod mikroskopem biologicznym i mikroskopem stereoskopowym (binokularem), biologiczna pasta dla słonia z wykorzystaniem drożdży i nadtlenku wodoru, testowanie urządzeń Lego SPIKE, katamaran solarny Sunsailer, wystawa eksponatów naukowych, strefa wypoczynku i gastronomii to kilka z atrakcji, które będą czekały na zwiedzających.

Poza bezpłatnym Mini Piknikiem Naukowym, Strefa Ekspozycji Wewnętrznej w budynku PCN będzie funkcjonować odpłatnie w standardowych godzinach otwarcia.

Utworzone nieopodal Rzeszowa Podkarpackie Centrum Nauki "Łukasiewicz" to miejsce nieograniczonej przestrzeni dla umysłu, które daje tyle możliwości ile podpowie odważna wyobraźnia i niezaspokojona ciekawość odkrywcy. To miejsce dynamiczne i interaktywne, gdzie można do woli eksperymentować, testować, pytać, doświadczać i rozwijać naukowe zainteresowania. Służy do tego 200 interaktywnych eksponatów zgrupowanych w tematyczne wystawy oraz pracownie warsztatowe: Fablab, Robotyka, Biologia i Ekologia, Chemia.