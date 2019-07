We wtorek w Rzeszowie obchody Święta Policji. Będą utrudnienia w ruchu

We wtorek na Placu Farnym w Rzeszowie, odbywać się będą Wojewódzkie Obchody Święta Policji oraz wręczenie sztandaru Komendzie Wojewódzkiej Policji. W związku z uroczystościami zapowiadane są utrudnienia w ruchu.

- Od godziny 7.00 do godziny 13.00 wyłączone zostaną z ruchu: Plac Farny, ulica Kościuszki od Placu Farnego do ulicy Grunwaldzkiej, ulica Grunwaldzka od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do ulicy Matejki oraz ulica Matejki od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do ulicy Moniuszki