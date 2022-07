W Rzeszowie na Lisiej Górze Leśna Szkoła WooHoo Forest organizuje wakacyjne zajęcia dla najmłodszych [ZDJĘCIA]

Podstawową działalnością ruchu Forest jest wprowadzenie edukacji leśnej do szkół standardowych. Jest to dosyć powszechne za granicą, bo w Skandynawii większość szkół ma w ramach swoich zajęć takie nauczanie leśne, outdoor'owe, w Wielkiej Brytanii również."

-Zajęcia które my robimy to realizowane podstawy programowej ale w plenerze. Pracujemy obecnie w ponad 33 klasach na terenie Rzeszowa, w kilkunastu szkołach i przedszkolach gdzie wyprowadzamy dzieci na 2 godziny z lekcji w teren, najczęściej jest to boisko, park obok szkoły. Robimy różnego rodzaju zajęcia związane z realizowaniem podstawy programowej, jest to matematyka najczęściej, różne doświadczenia, eksperymenty, język polski, język angielski.-mówi Agnieszka Chadacz-Stanek prowadząca zajęcia w szkole.