W Rzeszowie jest problem z zarządzaniem odpadami. Miasto nie jest w stanie pomóc mieszkańcom

Gdy nie wiemy, gdzie i w jaki sposób pozbyć się zalegającego przedmiotu, z pomocą przychodzi nam Wydział Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, a wraz z nim Słownik Segregacji Odpadów Komunalnych, w którym zawarte są informacje, gdzie i w jaki sposób możemy pozbyć się śmieci. Memy w nim przeczytać, że w przypadku wątpliwości możemy skontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UM w Rzeszowie.

Jeden z naszych czytelników miał do wyrzucenia uszkodzony zderzak samochodowy. Nie wiedział, gdzie może się go pozbyć, więc by zaczerpnąć wiedzy, zadzwonił do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Tam w słuchawce usłyszał, że nie wiedzą, gdzie może wyrzucić przedmiot i musi szukać na własną rękę.

Zderzak samochodowy jest tworzywem sztucznym, więc nie możemy go oddać do PSZOK-u, ani na złom. Słownik Segregacji Odpadów Komunalnych również zdaje się na nic, ponieważ widnieje tam informacja, że jest to odpad szkodliwy, który jest usuwany i przekazywany do utylizacji przez wyspecjalizowane podmioty, które nie są wymienione w dokumencie. Mieszkańcy są zmuszeni we własnym zakresie szukać firm, które przyjmą tego typu śmieci, często za dodatkową opłatą. Przez takie sytuacje powstają dzikie wysypiska śmieci, co w konsekwencji wpływa negatywnie na środowisko.