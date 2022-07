W niedzielę Europejski Piknik Przyjaźni na Lisiej Górze. Będzie mnóstwo bezpłatnych atrakcji

Letnia Akademia Przyjaźni z Funduszami Europejskimi to wakacyjna akcja Rzeszowskiego Domu Kultury, która wystartowała 1 lipca 2022 roku. W jej ramach organizowanych jest 35 bezpłatnych wydarzeń na terenie całego Rzeszowa, które adresowane są do społeczności polskiej oraz ukraińskiej. Do tej pory odbył się cykl pokazów Bajki i Historie Piaskiem Malowane, jak również pierwsze odsłony Wakacyjnej Akademii Smyka oraz Polsko-Ukraińskiej Akademii Artystycznej.

Oficjalnym półmetkiem trwającej akcji będzie Europejski Piknik Przyjaźni. W jego bogatym programie znajdzie się między innymi koncert muzyczny „Śladami Europy”, spotkanie z wolontariuszami Erasmus+ oraz młodzieżowe warsztaty projektowania plakatu „Europejski Poster”. Dodatkowo na uczestników pikniku czekać będą warsztaty kreatywne, gry XXL, animacje, konkursy z nagrodami oraz wiele innych atrakcji.

Europejski Piknik Przyjaźni odbędzie się w niedzielę 31 lipca 2022 roku w godzinach 13:00 – 18:00 na terenie przy rezerwacie przyrody Lisia Góra w Rzeszowie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a szczegółowy program jest dostępny na stronie internetowej www.rdk.rzeszow.pl. Działanie jest współfinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Letniej Akademii Przyjaźni z Funduszami Europejskimi.