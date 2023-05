Uroczyste otwarcie nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rzeszowie

Modernizacja placu zabaw kosztowała ponad 253 tysiące złotych. Mieszkańcy wybrali tę inwestycję w głosowaniu na projekty z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie otrzymało 758 głosów. Obejmowało remont podłoża, wymianę nawierzchni, konserwację istniejących zabawek i doposażenie placu w nowe urządzenia.

- Radość dzieci to najlepszy dowód na to, jak bardzo tego typu miejsca są w mieście potrzebne. Cieszę się, że nasi najmłodsi mieszkańcy będą mogli tutaj bezpiecznie odpoczywać i bawić się. Zależy mi na tym, aby takich miejsc w Rzeszowie było jak najwięcej i dlatego w miejsca do rekreacji będziemy w dalszym ciągu inwestować pieniądze – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Uroczyste otwarcie nowego placu miało miejsce dzisiaj. Plac zabaw przy szkole jest niezbędny, ponieważ to tutaj dzieci spędzają wolny czas i odpoczywają w czasie przerw.

- Plac służy także naszym przedszkolakom, których mamy 40 oraz dzieciom z osiedla Śródmieście. Mamy nadzieję, że to miejsce zapewni dzieciom mnóstwo radości i pozytywnie wpłynie na ich rozwój – mówi Małgorzata Drozd-Ulijasz, dyrektor SP 1 w Rzeszowie.