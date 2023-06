Studenci WSIiZ zajęli 3 miejsce w Konkursie Młodych Inżynierów

W VII edycji Ogólnopolskiej Konferencji i Konkursie Młodych Inżynierów wzięło udział ponad 100 osób.Zgłoszono 20 projektów, a do ścisłego finału wybrano 8.

Jedną z aplikacji zgłosili studenci drugiego roku Informatyki we WSIiZ - Mateusz Partyka, Gabriela Nowak, Paweł Sołtys i Maciej Wojturski. Projekt pod tytułem „Better World – help refugees” zdobył trzecie miejsce w Konkursie Młodego Inżyniera (w ubiegłym roku projekt otrzymał wyróżnienie w konkursie). Skierowany jest on do uchodźców. Aplikacja jest aktywna i można ją bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play.

Posiada funkcje, takie jak: