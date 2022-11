Startuje 4. edycja ogólnopolskich zawodów Learn&Fly dla najzdolniejszych młodych pasjonatów lotnictwa

- Z roku na rok młodzież coraz bardziej nas zaskakuje i nie możemy się doczekać, co wydarzy się podczas najbliższej edycji - mówi Łukasz Szuba, dyrektor Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”.

Zawody są otwarte dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce. Należy się zgłaszać w drużynach liczących od 2 do 4 osób plus opiekun. Rejestracja będzie trwać do 14 grudnia. W każdej lokalizacji zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 20 drużyn. O dostaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

- Głównym zadaniem uczestników jest skonstruowanie latającego modelu samolotu oraz wzięcie udziału w zawodach na najdłuższy lot - tłumaczy Łukasz Szuba.

Drużyny dostaną do dyspozycji specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe.: Learn&Fly STEM Kit (zestaw materiałów opisujących ogólne zasady budowy statków powietrznych) oraz Learn&Fly Careers Kit (podstawowe vademecum branży lotniczej), które mogą ułatwić i uprzyjemnić pracę młodzieży nad projektami, a dodatkowo nauczyć czegoś nowego. Uczestnicy znajdą tam także rekomendacje pracowników firm lotniczych dla listy zawodów związanych z lotnictwem. Ponadto bogate i różnorodne zaplecze naukowo-techniczne zapewnione podczas realizacji zawodów pozwoli zaktywizować uczestników i pomoże w realizacji kluczowego zadania.