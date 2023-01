Skoki z wieży i tor przeszkód na basenie. To propozycja dla dzieci podczas ferii

Niezwykle ciekawą ofertę przygotowała nowa pływalnia przy ul. Matuszczaka. To przede wszystkim zajęcia pływackie z nauką skoków do wody dla dzieci w wieku 8-12 lat. W poniedziałek wzięło w nich udział 20 osób.

fot. Grzegorz Bukała

- Zajęcia trwają 1,5 godziny. Zaczynają się półgodzinnymi ćwiczeniami na sali gimnastycznej, na której trenują m.in. skoczkowie do wody. Następnie 30 minut jest poświęcone na doskonalenie pływania, a ostatnie pół godziny to nauka skoków do wody. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają dwaj doświadczeni instruktorzy – mówi Łukasz Krasowski, kierownik pływalni przy ul. Matuszczaka.

Zajęcia odbywają się w czasie ferii w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12-13.30. Opłata za udział wynosi 5 zł. Ze względów bezpieczeństwa jednorazowo może wziąć w nich udział 20 osób. Zapisy prowadzone są w kasie pływalni.

fot. Grzegorz Bukała

Z kolei w soboty i niedziele do końca ferii, w godzinach od 16 do 20 w cenę biletu oprócz jacuzzi wliczony jest także wstęp do sauny.