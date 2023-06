Rzeszowski Budżet Obywatelski 2024 wyniesie 9,4 mln zł. Będzie o 400 tysięcy większy, niż przed rokiem

Jak został wstępnie ustalony harmonogram?

Zgłaszanie projektów ma potrwać od 4 do 21 lipca. Weryfikacja zgłoszonych projektów zaplanowana jest od 24 lipca do 18 sierpnia. Sporządzenie listy projektów dopuszczonych do głosowania - 21 sierpnia. Na składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania będzie czas do 28 sierpnia, natomiast sporządzenie ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania to data 7 września. Głosowanie ruszy 8 września i zakończy się 8 października. Wyniki poznamy 13 października.