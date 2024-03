Rzeszów otrzymał 310,8 tys. zł na opiekę wytchnieniową OPRAC.: mz

To program skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad: dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.