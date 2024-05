Przegląd prasy z Rzeszowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.05.2024

W niedzielę 26 maja przypada Dzień Matki. Podpowiadamy gdzie zabrać swoją mamę, by miło spędzić czas. Szykuje się również wiele wydarzeń skierowanych dla rodzin z dziećmi. Jakie jeszcze wydarzenia kulturalne odbędą się podczas zbliżającego się weekendu?

Gmina Miasto Rzeszów bierze udział w programie usuwania azbestu i wyrobów azbestowych od 2011 roku. W tym czasie z rzeszowskich budynków zniknęło ponad 2,7 tys. ton tego szkodliwego dla zdrowia materiału. Na ten rok planowane jest do demontażu i odbioru z posesji około 80 ton wyrobów azbestowych.

Samorządowa Rada Osiedla Krakowska-Południe w Rzeszowie oraz Rzeszowski Dom Kultury zapraszają dzieci, rodziców oraz seniorów do wspólnej zabawy podczas Dni Osiedla Krakowska-Południe.

Rada Osiedla Drabinianka oraz Rzeszowski Dom Kultury zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy podczas Dni Osiedla Drabinianka. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 25 maja 2024 roku. Zabawa rozpocznie się już od godziny 14:00.

22 maja w Kompleksie Rekreacyjnym Lisia Góra w Rzeszowie odbyły się XXX Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, zorganizowane przez Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. To coroczne wydarzenie ma na celu promowanie wśród młodzieży umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz właściwych reakcji podczas wypadków i zdarzeń losowych.

Jury wyłoniło zwyciężczynie w każdej kategorii pokoleniowej. Panie zdobyły tytuł Kobieca Twarz Podkarpacia i główne nagrody, a także awansowały do ogólnopolskiego finału akcji.

Czy może być lepszy sposób na to, by odkryć uroki miasta z innej perspektywy, niż oglądanie go z lotu ptaka? Namiastkę takich wrażeń mogą zapewnić ogólnodostępne punkty widokowe. Sprawdzamy, gdzie wybrać się z centrum Rzeszowa, żeby podziwiać panoramę miasta w pełnej okazałości.

Kandydaci Koalicji Obywatelskiej z Podkarpacia do Parlamentu Europejskiego mówili o faktach dotyczących polityki Unii Europejskiej. Wskazywali na mity dotyczące głównie „Zielonego ładu”, podatków czy wprowadzanych regulacji.