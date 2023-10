Przedszkola w Rzeszowie w roku szkolnym 2024/2025. Adresy i kontakt do placówek

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Rzeszowie?

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. W niektórych przypadkach dopuszcza się, aby miało ukończone 2,5 roku , decyzję o tym może podjąć bezpośrednio placówka.

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Rzeszowie?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli zaczynają się zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku , na przełomie lutego i marca. Zależy to od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W tych pierwszych sa narzucone odgórnie i mają zapis w ustawie, te drugie zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą być odmienne.

Jak wyglądają zasady rekrutacji?

Placówki niepubliczne w Rzeszowie działają na podstawie przepisów, które określono w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia . Oprócz tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do danego przedszkola wcześniej. Pod uwagę mogą być brane również okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 uzyskasz na stronie internetowej lub bezpośrednio w sekretariacie .

Kryteria dotyczące rekrutacji w placówkach publicznych to między innymi:

Zapisy odbywają się poprzez internetowe platformy lub w sposób tradycyjny, a więc przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Nauka w przedszkolu pozostaje wielce istotna w sferze rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, maluch będąc w przedszkolu nabiera umiejętności życia w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.