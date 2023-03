Prawie 250 osób wzięło udział w Dniu Azji Środkowej zorganizowanym przez Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych

- Wśród widzów obecni byli studenci pochodzący z Białorusi, Polski, Indii, Kazachstanu, Kenii, Turcji, Zimbabwe, Maroko oraz Ukrainy. To już kolejna edycja tego wydarzenia. Dzień Azji Środkowej był nawiązaniem do rozpoczęcia Nowego Roku w tym regionie - mówi Mariia Kravets, Konsultant ds. studenckich z Biura Wsparcia Studentów Międzynarodowych we WSIiZ.