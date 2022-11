Politechnika Rzeszowska ma Stanowisko Internetu Wszechrzeczy Beata Terczyńska

Uruchomione przez Politechniką Rzeszowską stanowisko Internetu Wszechrzeczy zapewnia uczelni odpowiedni potencjał techniczny oraz organizacyjny do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych. Jest to możliwe dzięki dostępowi do unikalnej, wysokowydajnej aparatury, oprogramowania i baz danych, odpowiedniej mocy obliczeniowej oraz know-how w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych oraz procesów w sieci.