Podest w kształcie mapy polski z ławką wewnątrz, stanął na rzeszowskich bulwarach

Opinie wśród mieszkańców są podzielone. Jednym nowa instalacja się podoba, drudzy mają mieszane uczucia.

Nie wszystkim podoba się nowy twór.

-Teraz żeby usiąść i spocząć w czasie spaceru muszę wychodzić na jakiś podest. To jest jakiś, żart, dodatkowo postawiono regulamin jak właściwie korzystać z ławki, tak jakby mieszkańcy byli troglodytami i nie potrafili usiąść na ławce. Bardzo jestem ciekaw ile ta instalacja kosztowała miasto, bo według mnie to zwykła ławka osadzona na podeście. Teraz jak ktoś chce usiąść to jeszcze musi pokonać kilkanaście stopni. Dla mnie to bezsensowny pomysł –irytuje się Wiesław z Rzeszowa.