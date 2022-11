Pierwsza mobilna aplikacja do składania wniosków o 500 plus OPRAC.: mz

ZUS

mZUS to pierwsza aplikacja mobilna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umożliwia ona szybki dostęp do informacji i wniosków o świadczenia dla rodziny, np. 500 plus czy Dobry start – poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.