Nowoczesny pumptrack powstanie w Boguchwale w sąsiedztwie bloków Towarzystwa Budownictwa Społecznego [Zdjęcia]

Pumptrack to tor mający kształt pętli przeznaczony głównie dla rowerzystów, chociaż korzystają z niego również osoby jeżdżące na rolkach, desce i hulajnodze. Składa się z wzniesień i pochyłych zakrętów, które umożliwiają jazdę na rowerze bez pedałowania – w tzw. systemie „pompowania”.

Najkorzystniejszą ofertę 308 tys. zł na realizację inwestycji złożyła firma OBO POLSKA Sp. z o.o. Tor ma zostać oddany do użytku jesienią tego roku.

- Będzie można korzystać z toru wyprofilowanego specjalnie nawierzchnią asfaltową. Oczywiście cały obiekt jest wpisany w większy park. Mamy tam 4 ha, na, których są już zrobione alejki, będziemy ten park rozbudowywać w dalszych latach. Teraz spełniamy oczekiwania młodszych mieszkańców, ponieważ zgłaszali do nas taką potrzebę –mówi Wiesław Kąkol burmistrz Boguchwały.

-Docierały do mnie głody, że fajnie by było gdyby cos takiego powstało i można by sobie rowerami wyczynowymi pojeździć i popróbować swoich sił na takim muldowatym terenie. Teraz te oczekiwania spełniamy-dodaje burmistrz Wiesław Kąkol.