Nowoczesna terapia nowotworów dostępna w Rzeszowie dzięki inwestycji w aparaturę Flexitron HDR

Zaawansowana technologia w służbie medycyny

Brachyterapia HDR (High Dose Rate) to innowacyjna forma leczenia nowotworów, która dzięki zastosowaniu aparatu Flexitron HDR staje się jeszcze bardziej precyzyjna i skuteczna. Urządzenie to wykorzystuje izotop irydu-192, co pozwala na dokładne napromieniowanie guzów nowotworowych.

Lek. Przemysław Kiełt, kierownik Zakładu Brachyterapii i specjalista radioterapii onkologicznej, podkreśla znaczenie precyzji w terapii nowotworów:

– Wykorzystanie źródła promieniowania izotopu irydu-192 umożliwia dokładne napromienianie guzów, co jest kluczowe dla skuteczności terapii.

Innowacyjność systemu Flexitron HDR nie kończy się na zastosowaniu zaawansowanego źródła promieniowania. Funkcje takie jak zerowa pozycja odniesienia źródła i metryczna numeracja pozycji postoju gwarantują wysoką dokładność i powtarzalność procedur.