Chcesz być zdrowa i cieszyć się życiem? Zadbaj o siebie i skorzystaj z bezpłatnych badań mammograficznych!

Mammografia – na czym polega?

Mammografia polega na wykonaniu zdjęć piersi. Badanie trwa zaledwie kilka minut i jest całkowicie nieinwazyjne. W standardowej mammografii wykonuje się cztery zdjęcia – dwa prawej oraz dwa lewej piersi. W ten sposób możliwe jest uzyskanie pełnego obrazu.

Zdjęcia wykonywane są przez technika elektroradiologii. Pomaga on pacjentce odpowiednio ustawić się przy aparacie oraz umieszcza pierś na specjalnym stoliku aparatu. W trakcie samego badania zostaje ona, za pośrednictwem specjalnej płytki z przejrzystego tworzywa, dociśnięta do urządzenia. Jest to niezbędne, gdyż dzięki temu można zastosować minimalną dawkę promieniowania rentgenowskiego. Dociśnięcie piersi pozwala też na jej unieruchomienie w trakcie badania mammograficznego, a co za tym idzie – umożliwia uzyskanie wyraźnego i precyzyjnego obrazu.