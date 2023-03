Niezły lumpeks - second hand w plenerze - edycja wiosenna [FOTO, WIDEO] Marcin Żminkowski

W niedzielny poranek w Rzeszowskich Piwnicach odbyła się wiosenna edycja "Niezłego lumpeksu" czyli second handu w plenerze. Niezły Lumpeks - second hand w plenerze to wydarzenie podczas którego sprzedawane będą ubrania z drugiej ręki oraz perełki vintage! Kilkunastu wystawców z Rzeszowa i wspaniała atmosfera. Zobaczcie jakie cuda można było dziś kupić.