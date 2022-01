Na lotnisku Rzeszów-Jasionka trwa naprawa największego transportowca świata An-225 Mrija. Wiemy, kiedy wystartuje! [ZDJĘCIA] Marcin Piecyk

An-225 Mrija wylądował w podrzeszowskiej Jasionce już piąty raz. Było to w niedzielę i niestety, tuż przed odlotem wykryto w największym transportowcu świata awarię podwozia. Samolot nadal jest naprawiany, a ekipa serwisowa przyleciała do niego w innym ciekawym okazem lotniczym: Antonovem An 26-100. Wiemy, kiedy powietrzny gigant wyleci z Jasionki!