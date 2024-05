Mamy moc, czyli spotkanie charytatywne z okazji dnia matki

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji na ten dzień. Będzie m.in. kiermasz książek, obrazów namalowanych przez mamę Kacpra, upominki z okazji dnia matki, wypieki Koła Gospodyń z osiedla Matysówka, zabawy i gry dla dzieci, zumba, konsultacje kosmetycznie, pokazy i wiele innych. Wszystko po to, by wspólnie w miłej i wesołej atmosferze spędzić ten dzień i pomóc Kacperkowi.

W związku z porażeniem Kacper cierpi na spastyczne przykurcze, przez co chodzi na ugiętych kolanach. Sprawia mu to ból i prowadzi to do licznych kontuzji, stanów zapalnych i przeciążeń. Po każdej z kontuzji chłopiec na jakiś czas musi zaprzestawać dalszej rehabilitacji, tracąc przy tym postępy, które wypracował.

Konieczna jest operacja, która usunie przeszkody blokujące jego rozwój. Brak interwencji chirurgicznej naraża go na kolejne kontuzje i deformacje, które z czasem trzeba będzie operować.

- Operacja musi się odbyć na tych wakacjach. Czasu coraz mniej, a do zebrania jeszcze połowa z 260 tys. zł. Wspólnie możemy sprawić, że Kacperek będzie mógł wykorzystać tę szansę - mówi nam Bernadetta Śliz, mama Kacperka.