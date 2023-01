Jesteś kolekcjonerem antyków, kochasz porcelanę, bibeloty i inne piękne rzeczy? Przyjdź na Targi Staroci! Beata Terczyńska

Nietuzinkowe rzeczy, antyki, zegary, porcelana, meble, szkło, lampy, książki, figurki i inne oryginalne piękne rzeczy z duszą. To wszystko można znaleźć na organizowanych raz w miesiącu Targach Staroci na Agrohurcie. W tym miesiącu wypadają one 15 stycznia. Zobaczcie co można było kupić w poprzednich edycjach.