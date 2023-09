Edukacyjne wyzwania dzieci: jak korepetycje i wsparcie rodziców mogą pomóc w sukcesie szkolnym?

Polacy coraz chętniej wysyłają swoje dzieci na płatne korepetycje. Ponad 55 proc. rodziców zamierza zapewnić pociechom dodatkowe lekcje w ciągu roku szkolnego 2023/2024 - tak wynika z badania „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości”. Nauka nie zawsze jest łatwa, zwłaszcza dla dzieci, które zmierzają do osiągnięcia dobrych wyników w szkole. Często zdarza się, że materiał jest trudny do zrozumienia, a nauczyciel nie ma wystarczająco dużo czasu, aby poświęcić uwagę każdemu uczniowi indywidualnie. Grzegorz Janicki, doświadczony korepetytor, podkreśla, że wybór właściwego korepetytora to klucz do sukcesu. Jednak znalezienie odpowiedniej osoby nie zawsze jest łatwe. „Najczęściej rodzice budzą się we wrześniu, ale przy dzisiejszych realiach to wygląda tak, że często już jest za późno. Jeżeli chcemy znaleźć kogoś dobrego to trzeba myśleć czasem z rocznym, a nawet dwuletnim wyprzedzeniem o miejsce u dobrej osoby.”

Grzegorz Janicki już od 15 lat udziela korepetycji. Przez ten czas miał okazję pracować z wieloma uczniami o różnym poziomie zaawansowania. W tym roku rozpoczyna projekt o nazwie „Euklides”, który będzie skupiał korepetytorów z wielu dziedzin nauki takich jak: matematyka, fizyka, chemia, a także języki obce i wiele innych. Projekt ma na celu pomóc młodzieży w nauce do matury, sprawdzianów i egzaminów. W czasie swojej pracy Grzegorz nabrał wiele cennego doświadczenia nie tylko w dziedzinie matematyki, ale również pedagogiki i psychologii. „Coraz częściej widzę, że dzieci borykają się z dużym stresem i presją wynikającą z oczekiwań rodziców i szkoły. To może negatywnie wpływać na ich motywację do nauki.”

To zjawisko ma swoje korzenie w coraz większych wymaganiach edukacyjnych i presji wynikającej z egzaminów i sprawdzianów. Kiedyś dzieci z ogromnymi problemami i zaległościami w nauce chodziły na korepetycje. Teraz przeciętne, a nawet i wybitne dzieci sięgają po pomoc. Rodzice i uczniowie szukają dodatkowego wsparcia, aby osiągnąć lepsze wyniki. Warto jednak pamiętać, że korepetycje nie zawsze są rozwiązaniem dla każdego ucznia. Kluczowe jest znalezienie odpowiedniego korepetytora, który potrafi zrozumieć potrzeby ucznia i dostosować się do nich.

Moje podejście opiera się na indywidualizacji nauki. Każdy uczeń ma inne potrzeby i poziom umiejętności. Staram się dostosować materiał i metodę nauczania do konkretnego ucznia. Nie chodzi tylko o przekazywanie wiedzy, ale także o rozwijanie umiejętności myślenia krytycznego, samodzielności i zachęceniu do dalszego samokształcenia. Chcę, aby uczniowie rozumieli, dlaczego coś jest ważne i skąd się coś bierze, a nie tylko zapamiętywali na chwilę.

Korepetycje mogą znacząco pomóc uczniom w przyswojeniu materiału, zwłaszcza jeśli mają trudności w nauce. Ważne jest jednak, aby wybierać korepetytorów odpowiedzialnych i zaangażowanych, którzy nie tylko przekazują wiedzę, ale także pomagają zrozumieć trudne zagadnienia. Korepetytor może stać się mentorem i wzorem do naśladowania, inspirując ucznia do dalszego rozwoju. Najważniejsze jest przeprowadzenie dokładnych badań i sprawdzenie opinii innych rodziców i uczniów. Nie należy również bać się zadawać pytań korepetytorowi dotyczących jego podejścia do nauki i doświadczenia. Ważne jest także, aby korepetytor był dostępny i elastyczny w dostosowywaniu się do potrzeb ucznia, tak by dziecko było zadowolone z dodatkowych zajęć, bo to jest najważniejsze.

Wspomniałeś wcześniej o roli korepetytora jako mentora. Jakie są najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać dobry korepetytor?

Dla mnie kluczowe cechy dobrego korepetytora to cierpliwość, empatia i pasja do nauczania. Musi on być gotów dostosować się do indywidualnych potrzeb ucznia, słuchać jego obaw i trudności, a także inspirować go do rozwoju. Korepetytor powinien być mentorem, który nie tylko przekazuje wiedzę, ale także pomaga uczniowi odkryć swoje mocne strony i rozwijać umiejętności. Właśnie te cechy staram się wpoić korepetytorom, których uczę, jak pracować z dziećmi i młodzieżą.

Czy masz jeszcze jakieś dodatkowe rady lub przemyślenia dla rodziców i uczniów?

Chciałbym podkreślić, że sukces w nauce to nie tylko wyniki w testach i egzaminach. To także rozwijanie pasji, umiejętności interpersonalnych, samoakceptacji i poczucia własnej wartości. Dlatego warto wspierać swoje dzieci w odkrywaniu swoich zainteresowań i pasji. Nie zawsze muszą być najlepsi we wszystkim, ale mogą być najlepsi w tym, co kochają robić. To właśnie to może prowadzić do satysfakcji i spełnienia w życiu.