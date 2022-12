Dr inż. Mateusz Rajchel z Politechniki Rzeszowskiej uzyskał grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu to „Hybrydowy dźwigar z recyklowanych łopat turbin wiatrowych i betonu niekonwencjonalnego do budowy i modernizacji obiektów mostowych wyposażony w czujniki światłowodowe do monitoringu konstrukcji” (WTBridge, ang. Wind Turbine Blade/Bridge).

Projekt będzie realizowany przez 36 miesięcy od 1 stycznia 2023 r. w Katedrze Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej.

Projekt dotyczy wykorzystania materiałów z recyklingu zużytych łopat z turbin wiatrowych (WTB, ang. Wind Turbine Blade) i betonu niekonwencjonalnego (fibrobetonu) w lekkich i trwałych dźwigarach hybrydowych przeznaczonych do modernizacji oraz budowy obiektów mostowych. Stanowi rozwiązanie problemów w Polsce i za granicą związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z elektrowni wiatrowych i zagospodarowania ich po okresie przydatności. Jest odpowiedzią na potrzebę nowego recyklingu. Daje możliwość prefabrykacji, stworzenia alternatywnych (tańszych) rozwiązań do budowy mostów wraz z efektywnym systemem monitoringu stanu technicznego.

Dźwigary hybrydowe z łopat turbin wiatrowych, z których powstanie przęsło obiektu mostowego, będą znacząco tańszą i trwalszą alternatywą dla obecnie stosowanych tradycyjnych przęseł betonowych, zespolonych czy stalowych.