Czytniki Amazon Kindle trafiły do uczniów z Rzeszowa

Urządzenia Amazona będą dostępne w czytelniach i bibliotekach pięciu rzeszowskich placówek: Szkoły Podstawowej nr 3, nr 8, nr 10. nr 16 oraz Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Wydział Edukacji wskazał amerykańskiej firmie właśnie te szkoły z uwagi na znajdujące się tam oddziały przygotowawcze i dużą liczbę ukraińskich uczniów.

- To kolejny, bardzo duży krok w stronę unowocześnienia rzeszowskiego systemu edukacji. Bardzo się cieszę, że amerykański gigant zauważył Rzeszów i postanowił wesprzeć nas w dążeniu do tego, aby wyrównać w jakiś sposób szanse uczniów. Nie zmarnujemy tej okazji - twierdzi prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

Czytniki Amazon Kindle będzie mógł wypożyczyć każdy uczeń. Większość z nich trafiła już do placówek i niedługo, po skonfigurowaniu urządzeń oraz zainstalowaniu na nich odpowiedniego oprogramowania, będą dostępne dla dzieci i młodzieży.

- Szkoły będą testować urządzenia, głównie pod kątem ich przydatności w procesie edukacji. Jestem przekonany, że ułatwią dostęp do podręczników, ale również lektur szkolnych, dzięki takim serwisom jak Wolne Lektury. Zakładam także, że to świetny sposób, by zachęcić młodych ludzi do czytania - wyjaśnia Zbigniew Bury, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa.