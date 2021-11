Czy Rzeszów jest gotowy na zimę? Ratusz zapewnia, że tak. Przygotowano kilkadziesiąt pługów odśnieżających

- Mamy cały magazyn materiałów do posypywania ulic. To w tej chwili dwa tysiące ton soli drogowej i tysiąc ton piasku. Wszystkie pojazdy przeszły przegląd, są sprawne i gotowe do wyjazdu na drogi - mówi Sławomir Progorowicz, prezes MPGK w Rzeszowie.

Do zabezpieczenia przed trudnymi warunkami jest w Rzeszowie prawie 550 km ulic. Do tego zadania drogowcy będą wykorzystywać 12 ciężkich samochodów z pługami i posypywarkami oraz 25 lżejszych do odśnieżania chodników. Co więcej, na wypadek bardzo dużej ilości śniegu, na ulice wyjedzie 16 dodatkowych pługów zamontowanych do śmieciarek.