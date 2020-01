Czas na bal! Przy ul. Targowej w Rzeszowie ubierzesz się tanio na studniówkę [CENY]

Pralka, rower, laptop. Finał Szlachetnej Paczki w Rzeszowie

Szlachetne Paczki trafiły do ok. 700 potrzebujących rodzin z Podkarpacia. Znalazły się w nich różne, niezbędne do życia rzeczy: jedzenie, środki czystości, ciepłe ubrania. Ale to nie wszystko, bo w magazynach SP były też sprzęty AGD, rower czy laptop. Zobacz jak wolontariusze Szl...