Ciuchy, biżuteria, a może zdobiona porcelana? Trzecie Targi mody i designu - made in Rzeszów na dziedzińcu Kawy Rzeszowskiej [ZDJĘCIA]

Targi mody i designu made in Rzeszów powstały po to, aby wspierać lokalnych twórców. Chętni znajdą tam wiele wartościowych i pięknych rzeczy w okazyjnych cenach. Na dziedzińcu Kawy Rzeszowskiej pojawiły się takie rzeszowskie marki jak COSMIGOLD, OHLA Design, są ciuchy od SRDF Clothing oraz od PanRobak. Można też wyposażyć się w niezwykłe makramowe dodatki jak eko torby i torebki od Lila z Drewnianego Domku, jest sztuka od Jednorożek Studio, a nawet odzież i biżuterią z jego pracami. Pojawiła się także ilustratorka thinkupart oraz znana w całym kraju kraftoria, której broszki są popularne nawet w Barcelonie. Nie zabrakło porcelany artystycznie i autorsko zdobiona przez allforlou. Wydarzenie potrwa do 18:00, radzimy się pospieszyć, bo już teraz targi przyciągają dużo zainteresowanych osób.

