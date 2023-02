Chcesz, aby twoje dziecko pozostało w swoim przedszkolu? Musisz złożyć taką deklarację! Beata Terczyńska

Krzysztof Kapica

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej muszą złożyć "deklarację kontynuacji" bezpośrednio w placówce, do której dziecko uczęszcza. Mają na to czas od 13 do 22 lutego.