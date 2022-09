Bezpieczniejszy Rzeszów z perspektywy pieszego. Czy miasto innowacji jest przyjazne pieszym?

Pieszy Rzeszów jest ruchem społecznym opartym na niezależnej działalności aktywistów. Powstał na przełomie 2016 i 2017 roku. Początkowo miał skupiać się na edukacji w obszarze prawidłowego parkowania, jednak wraz z rosnąca skalą zaniedbań stref związanych z funkcjonowaniem pieszych, ruch społeczny poszerzył swoje horyzonty, poświęcając swoją działalność dla ogólnego dobra i bezpieczeństwa pieszych w Rzeszowie.

Nazwa ruchu Pieszy Rzeszów nawiązuje do przestrzeni miejskiej, przeznaczonej do przemieszczania się. My jako ruch społeczny, skupiamy się na właśnie na ruchu pieszych. Nie znaczy to, że jesteśmy przeciwnikami samochodów, czy rowerów. Chodzi o to, aby ta przestrzeń dla niezmotoryzowanych była dobrze zorganizowana i bezpieczna w naszym mieście.